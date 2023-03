Montagsmärchen in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. Schneller als wir gucken können, hoppeln wir auf die Osterferien zu, und bevor die Phantastische Bibliothek Wetzlar vom 3. bis 16. April in eine kleine Osterpause geht, gilt es schnell noch, den Hasen eine eigene Märchenstunde zu widmen. So geht es am 27. März, ab 17 Uhr in der Turmstraße 20 rund um kuschelige Tiere mit langen Ohren, von denen manch eines vielleicht sogar Eier versteckt. Zu den Montagsmärchen sind Kinder ab etwa drei Jahren und alle Erwachsenen eingeladen, die es lieben, sich vorlesen zu lassen. Um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441- 40010 wird gebeten; das Zuhören ist kostenfrei.