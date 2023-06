Montagsmärchen vom Glück

Wetzlar. Sind wir nicht alle auf der Suche nach einem kleinen bisschen Glück? Dabei kann es so leicht zu finden sein: In den Märchen stolpert gar mancher Held über sein Glück, ohne es sofort zu merken. Wie dann das Glück im Märchen letztendlich doch alle noch erreicht, wird im Rahmen der Montagsmärchen am 12. Juni von 17 bis 17.45 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20 erzählt. Alle ab etwa 3 Jahren sind dazu eingeladen. Um eine Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten, der Eintritt ist frei.