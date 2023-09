Montagsmärchen von großen Vögeln

Wetzlar. Nach einer kleinen Sommerpause starten am Montag, 11. September, wieder die Montagsmärchen in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar. Ab 17 Uhr werden in der Turmstraße 20, Märchen rund um „große Vögel“ erzählt. Wie groß diese genau sein müssen, um ihren Platz im Märchen zu verdienen, wird dann im schön gestalteten Märchenraum verraten.