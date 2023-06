Mozarts Requiem erklingt in Wetzlar

Wetzlar. Zum letzten Mal unter der Leitung von Jan Hoffmann singen die Wetzlarer Singakademie, der Gießener Konzertverein, der Opernchor des Stadttheaters Gießen, begleitet vom Philharmonische Orchester Gießen, am Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr in der katholischen Kirche St. Walburgis in Hermannstein eines der bekanntesten Stücke von Mozart: das Requiem in d-Moll KV 626. Die Solisten sind Annikna Gerhards, (Sopran), Marie Seidler, (Alt), Georg Poplutz, (Tenor) und Clarke Ruth, (Bass). Es werden auch Stücke von Henry Purcell und Svend David Sandström aufgeführt. Karten für 23 Euro sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf reservix.de zu erhalten. Schüler und Studenten haben an der Abendkasse freien Eintritt.