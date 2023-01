Mülltonne brennt in Hermmanstein

WETZLAR-HERMANNSTEIN. Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstag zu einem Brand in der Straße "Am Rabennest" in Hermannstein ausrücken. Gegen 13.30 Uhr meldete eine Anwohnerin einen brennenden Müllcontainer, teilt die Polizei mit. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer - der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der blaue Kunststoffcontainer mit Schiebedeckel vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und sucht Zeugen: Wer hat am Dienstagnachmittag vor Ort etwas beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Täter machen? Hinweise: Polizeistation Wetzlar, Telefon 06441-9180.