Museums-Rallye und Führungen in Wetzlar

Am Samstag, 11. Februar, findet um 14.30 Uhr im Stadtmuseum eine Themenführung durch die Räume „Wetzlar im Mittelalter und der Neuzeit“ statt. Oda Peter thematisiert anhand von Ausstellungsstücken aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit die Stadtgeschichte Wetzlars, Sozialstrukturen und Besonderheiten der Stadtgestalt, u. a. Verteidigung, Zunftwesen, Stadtregierung und geistliche Einrichtungen. Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131 erbeten.