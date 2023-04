Wetzlar. Das Stadtmuseum Wetzlar lädt zur Führung am Donnerstag, 20. April, 17 Uhr ins Stadtmuseum, Lottestraße 8 ein. Es gibt eine Führung zum Thema „Mehr Licht!“ mit der Restauratorin Melanie Schönherr. Exponate werden dabei besonders beleuchtet. Anmeldung bis Dienstag, 18. April unter Telefon 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de.