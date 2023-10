Musical-Gala „Broadway Nights“ im Franzis

Wetzlar. Das Siegbrunner Musiktheater präsentiert am Samstag, 14. Oktober, die USA-Musical-Show „Broadway Nights“ im Wetzlarer Franzis. Auftreten werden Schülerinnen und Schüler unter der Leitung des Kammersängers Erwin Stephan wie Maik Eckhardt, Stephanie Pudenz, Danellia Phillipp und den Tänzerinnen von Musicaldance Spotlight. Geboten werden bekannte und weniger bekannte Songs aus amerikanischen Musicals wie „Smoke gets in your eyes“, „Sandy“ aus „Grease“, „I will always love you“, oder „My lord a Master“. Dazu werden typisch amerikanische Getränke und Hot Dogs serviert. Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 25 Euro, ermäßigt 22 Euro.