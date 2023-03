Musicalprojekt „Kunterbunt“ in der Kreuzkirche

Wetzlar. Jochen Stankewitz startet am Montag, 6. März, um 15.30 Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche das Musicalprojekt „Kunterbunt“. Eingeladen sind Kinder von 6 bis 10 Jahren, die Spaß am Singen und Spielen haben. Im Musical, das im Oktober aufgeführt werden soll, dreht sich alles um einen Regenbogen und einen König, der die einzelnen Farben des Regenbogens auf bestimmte Tage verteilt, sodass der Regenbogen verblasst und sich das bunte Reich in grauen Stein verwandelt.