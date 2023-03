Musik-Leistungskurse der Goetheschule geben zwei Konzerte

Wetzlar. Wenn der Frühling kommt, ist es an der Wetzlarer Goetheschule Zeit für die Konzerte der Musik-Leistungskurse. Die beiden Konzerte gehen am Mittwoch, 22. März, und Donnerstag, 23. März, unter dem Motto „Don’t believe us, just watch!“ über die Aula-Bühne. Beginn im Schulgebäude an der Frankfurter Straße 72 ist jeweils um 19 Uhr.