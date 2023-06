Musik liegt in der Luft - ein Catarina Valente Abend

Wetzlar. Musik liegt in der Luft – ein Konzertabend mit alten Schlagern, italienischer Reiselust und Sofakissen mit dem Duft der 50-er Jahre. Aber es ist auch noch so viel mehr: Eleganter Jazz trifft Bossa Nova, französisches Chanson paart sich mit Swing – musikalische Lust und Vielseitigkeit. Caterina Valente war nicht nur Schlagerstar, sondern eine herausragende Jazzsängerin und Musikerin. Mit einem gekonnten Mix aus retrostylishem Charme und vergnügter Virtuosität singt und erzählt Antje Rietz gemeinsam mit ihrer Band am Donnerstag, 29. Juni bei den Wetzlarer Festspielen im Rosengärtchen in faszinierenden Nuancen von der beeindruckenden Bandbreite dieser polyglotten Ausnahmekünstlerin Caterina Valente. Und da sich Antje Rietz schon als sympathisches Multitalent bezeichnen lassen durfte, begegnen sich an diesem Abend zwei unterschiedliche, aber sehr vielseitige Damen, die eines gemeinsam haben: Musik im Blut. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten für 28 Euro sind bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, online auf www.wetzlarer-festspiele.de oder unter Telefon 06441-22601 erhältlich.