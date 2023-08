„Musik verbindet“ und bringt Spenden in Wetzlar

Wetzlar. Traumhaftes Wetter, viele Gäste und eine Live-Band haben für eine Spende von 725 Euro zugunsten des Vereins „Menschen für Kinder“ gesorgt. „Musik verbindet“ war das Motto in Wetzlar. Der Betreiber des Biergartens an der Lahn in Wetzlar, Gerhard Schwalm, sein Team und die Wildverarbeitung Andreas Liebold sorgten an diesem Samstagnachmittag für Getränke und Speisen.