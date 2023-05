Wetzlar. Die Organistin Noémi Domokos ist zu Gast in der musikalischen Vesper am Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr in der Unteren Stadtkirche Wetzlar, am Schillerplatz. Auf dem Programm stehen „Trumpet voluntary“ von Henry Purcell, „Berceuse“ von Hans André Stamm und „Voluntary in D major“ von John Stanley. Die Liturgie hält Gemeindereferentin Marianne Frischmann. Der Eintritt ist frei.