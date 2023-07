Musikalische Vesper

Wetzlar. Das Violoncello-Ensemble Arc ‘n Cello aus Bad Nauheim ist am Freitag, 14. Juli, zu Gast in der Musikalischen Vesper in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Beginn ist um 18 Uhr. Unter der Leitung von Ulrich Knapp musizieren acht Cellistinnen und Cellisten Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Anton Bruckner sowie das berühmte „Adagio for strings“ von Samuel Barber und Josef Rheinbergers „Abendlied“. Die Liturgie hält Pfarrer Christian Silbernagel. Der Eintritt ist frei.