Musikalische Vesper

Wetzlar. David McDonald, Violoncellist und Lehrer an der Wetzlarer Musikschule, ist zu Gast, am Freitag, 11. August, in der Musikalischen Vesper in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Er wird an der Ahrend-Orgel begleitet vom Organisten Günter Schwarz. Beginn ist um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen Bearbeitungen für Violoncello und Orgel von Johann Sebastian Bach und von dem estnischen Komponisten Arvo Pärt. Die Liturgie hält Pfarrer Christian Silbernagel. Der Eintritt ist frei.