Wetzlar. Die junge Organistin Anastasia Sheleg aus Burgsolms ist zu Gast in der Musikalischen Vesper am Freitag. 25. August, in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Beginn ist um 18 Uhr. Auf dem Programmstehen Ciacona d-Moll von Johann Pachelbel (1653-1706), Etüde-Passacaglia von Philip Glass (geb. 1937) sowie „Now we are free“ aus dem Film „Gladiator“ von Hans Zimmer (geb. 1957). Der Eintritt ist frei.