Musikalische Vesper

Werzlar. Die junge Organistin und Chorleiterin Sabine Uhl aus Schöffengrund-Laufdorf ist zu Gast in der Musikalischen Vesper am Freitag, 1. September, in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Beginn ist um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen ein Konzertsatz von Tomaso Albinoni in der Übertragung für Orgel von Johann Gottfried Walther (1684-1748), das Choralvorspiel über „Nun lob, mein Seel, den Herren“, ebenfalls von Walther sowie „Durezza und Fuge D-Dur“ von Johann Krieger (1652-1735). Die Liturgie hält Prädikant Gerhard Christ aus Hermannstein. Der Eintritt ist frei.