Wetzlar. Die wöchentlich stattfindenden musikalischen Vespern in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz starten am Freitag, 14. April. um 18 Uhr. Kirchenmusikdirektor Joachim Eichhorn spielt an der Ahrend-Orgel den Oster-Zyklus aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach. Die Liturgie hält Oda Peter. Der Eintritt ist frei.