Wetzlar. Kirchenmusikdirektor Joachim Eichhorn gestaltet am Freitag, 5. Mai, um 18 Uhr die Musikalische Vesper in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Auf dem Programm stehen unter anderem die Sonata d-Moll von Baldassare Galuppi, sowie „Rézit de Nazard“ von Louis-Nicolas Clérambault. Die Liturgie hält Pfarrerin Marion Kunz. Der Eintritt ist frei.