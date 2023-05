Wetzlar. Die Organistin Anastasia Sheleg und der Flötist Martin Schallert (Traversflöte) sind zu Gast in der Musikalischen Vesper am Freitag, 19. Mai, um 18 Uhr in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Giovanni Battista Platti sowie Johann Mattheson. Die Liturgie hält Hildegard Denkhaus. Der Eintritt ist frei.