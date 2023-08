Wetzlar. In der musikalischen Vesper am Freitag, 4. August, um 18 Uhr in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz spielt Kirchenmusikdirektor Joachim Eichhorn an der Ahrend-Orgel ausschließlich Werke des Lübecker Marienorganisten Dietrich Buxtehude (1637-1707). Die Liturgie hält Pfarrer Dr. Siegfried Meier. Der Eintritt ist frei.