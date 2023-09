Wetzlar. Die musikalische Vesper findet am Freitag, 8. September, um 18 Uhr in der Unteren Stadtkirche Wetzlar, am Schillerplatz statt. Noémi Domokos, Organistin an der Friedenskirche in Braunfels, spielt Werke von Georg Philipp Telemann, John Marsh sowie einige Siebenbürgische Tänze aus dem „Kodex Kajoni.“ Der Eintritt ist frei.