Musikalische Vesper in der Unteren Stadtkirche

Wetzlar. Der Wetzlarer Organist Günter Schwarz ist zu Gast in der musikalischen Vesper am Freitag, 20. Oktober, um 18 Uhr in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Den Rahmen bilden Präludien und Fugen vom Bach-Schüler Johann Ludwig Krebs sowie von Johann Sebastian Bach. Den Kern der Vesper bildet eine Art Wunschkonzert: Die Gottesdienstbesucher sind eingeladen, sich Lieder aus dem Gesangbuch zu wünschen, die dann auch sogleich, vom Organisten begleitet, gesungen werden. Die Liturgie hält Pfarrer Björn Heymer. Der Eintritt ist frei.