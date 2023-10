Musikalische Vesper mit Klarinetten-Musik

Wetzlar. Das Klarinetten-Quartett der Wetzlarer Musikschule gestaltet am Freitag, 13. Oktober, um 18 Uhr die musikalischen Vesper in der Unteren Stadtkirche Wetzlar, am Schillerplatz. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Paul Pfeiffer musizieren Ina Leitner, Bettina Dittrich und Ursula Focken, auf dem Programm stehen unter anderem das berühmte „Ave Verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Komposition „Shalom“ (Frieden). Die Liturgie hält Oda Peter. Der Eintritt ist frei.