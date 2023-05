Wetzlar. Der Konzertgitarrist Peter Haagen aus Gießen ist zu Gast in der musikalischen Vesper am Freitag, 26. Mai, um 18 Uhr in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Caspar Sanz, Emilio Pujol und John Lennon. Die Liturgie hält Prädikantin Irmela Beyer. Der Eintritt ist frei.