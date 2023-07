Musikalische Vesper zu Bachs Todestag

Wetzlar. Am Freitag, 28. Juli, ist der 273. Todestag von Johann Sebastian Bach (+1750). Die Musikalische Vesper in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz nimmt dieses zum Anlass, ausschließlich Werke des großen Leipziger Thomaskantors ins Programm zu nehmen. Beginn ist um 18 Uhr. Zu Gast ist der Konzertgitarrist Peter Haagen aus Gießen. Er musiziert Werke, die Bach ursprünglich für die Solo-Instrumente Violine und Violoncello komponierte und später selbst für die Laute (Gitarre) bearbeitet und übertragen hat. Abgerundet wird das Programm mit einer Bearbeitung des bekannten Chorals „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate BWV 147. Die Liturgie hält Pfarrer Jörg Süß. Der Eintritt ist frei.