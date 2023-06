Mutiger Bewohner vereitelt Fahrraddiebstahl in Wetzlar

Wetzlar. In der Wetzlarer Straße Hofstatt wurde ein mutmaßlicher Diebstahl von einem Pedelec, einem hochwertigen Elektrofahrrad, von einem 38-jährigen Bewohner vereitelt. In der Nacht auf Freitag, 23. Juni, hatten zwei Diebe versucht, das etwa 3.200 Euro teure Fahrrad in der Altstadt zu entwenden, wurden jedoch von dem mutigen Mann und herbeieilenden Nachbarn gestoppt. Trotz Bedrohung mit einem Messer und einer daraus resultierenden Rangelei konnte einer der Diebe, ein 40-jähriger polizeibekannter Mann aus Solms, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 38-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzungen bei dem Vorfall. Das teilen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Wetzlar mit.