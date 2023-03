Nach Crêpes-Test: Machen Burger den Wetzlarer Bahnhof sicherer?

Nach dem dreimonatigen Test mit Crepes und Bubblewaffeln hat die Stadt den Platz zwischen Forum und Bahnhof nun für einen klassischen Imbisswagen vermietet. Das Ziel bleibt gleich: Aufenthaltsqualität schaffen, also Menschen zum Verweilen animieren. Und damit die soziale Kontrolle in dem von vielen Wetzlarern so empfundenen Angstraum verbessern. (© Pascal Reeber)