Nach Streik in Wetzlar: Müllabfuhr will nächste Woche leeren

Am Mittwochnachmittag hat der Eigenbetrieb bekannt gegeben, dass man sich bemühen will, im entsprechenden Bezirk 3 die Tonnen noch nachzuleeren. Das passiert allerdings frühestens in der nächsten Woche (Kalenderwoche 13). Das bedeutet für die betroffenen Haushalte, dass die Tonne entweder gleich an der Straße stehen bleiben kann oder aber spätestens ab Montag, 27. März, ab 6 Uhr wieder für die Müllabfuhr herausgestellt werden muss. Biomüll und Altpapier werden wie vorgesehen parallel in dieser Woche im Bezirk 3 abgeholt, teilt die Stadtreinigung mit.