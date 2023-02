Nach VGH-Urteil: Wetzlar hält an „Urbanem Gebiet” fest

Die Entwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Lahnhofs ist in vollem Gange. Die Stadt will dort nun ein neues Bebauungsplanverfahren anstoßen. Zuvor hatten die Richter des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes den aktuell gültigen Plan, auf dessen Basis auch die drei Kranhäuser an der Lahn entstehen, einkassiert. (© Pascal Reeber)