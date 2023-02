Nächstenliebe in Päckchen gepackt

WETZLAR. Seit fast drei Jahrzehnten rollen am zweiten Weihnachtsfeiertag die Trucker der Johanniter-Unfall-Hilfe Richtung Osteuropa und überbringen in die Zielgebiete die mit Liebe gepackten Care-Pakete als "Zeichen der Hoffnung". Jetzt haben die Johanniter Bilanz für die Aktion 2022 gezogen: Deutschlandweit kamen 67. 645 Pakete zusammen. Eine Zahl, teilten die Johanniter mit, die für Großzügigkeit, Nächstenliebe, Zusammenarbeit und Unterstützung stehe. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen stetig änderten und man mit so schwierigen Themen wie der Corona-Pandemie und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine zu kämpfen habe, so stünden die Johanniter mit ihrer Aktion für Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten.