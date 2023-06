„Nächstenliebe“ in Wetzlar steigern und Gutes tun

Die Künstlerin ordne dem Bild, welches den Fokus im Lottehaus auf die in einer um 1870 gemalten Grisaille des Münchener Malers Herrmann Kaulbach (1846-1909) legt, in ihrer Ausstellung das Textzitat „Meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde“ aus Johann Wolfgang von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ (1774) zu, teilt die Stadt Wetzlar in ihrer Pressemitteilung mit. Die auf dem Bild abgebildete Werther-Szene zeigt Lotte am Spinett und den Werther daneben sitzend mit einem Kind im Arm.