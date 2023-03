Naturexkursionen in Wetzlar

Die erste Exkursion ist am Freitag, 14. April, eine amphibienkundliche Wanderung auf dem Weinberg, letzte am Sonntag, 12. November, unter dem Titel „Fichten weichen – Wir setzen (hoffen) auf Eichen“ eine Waldbegehung dort. Im Angebot sind aber auch beispielsweise ein vogelkundlicher Rundgang auf der Wetzlarer Lahninsel, „Retter der Vielfalt“ entlang des Helgebaches für Familien mit Kindern, eine Führung am Bodenerlebnispfad an der Brühlsbacher Warte und das Angebot „Fliegende Kobolde an der Lahn“ im Innenstadtbereich.