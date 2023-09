Netz Bangladesch lädt zum Vortrag in die Stadtbibliothek

Wetzlar. Der Klimawandel trifft Bangladesch besonders früh und hart. Netz Bangladesch lädt für Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 zu einem Vortrag ein. Die Menschenrechtsaktivistin Meghna Guhathakurta analysiert in ihrem Vortrag, wie der Klimawandel Konflikte befeuert und welche gesellschaftlichen Faktoren dazu führen, dass er sich besonders negativ auswirkt. Anhand von praktischen Beispielen aus ihrer Erfahrung gibt sie Einblick, wie eine gerechtere Zukunft geformt werden kann. Der Vortrag findet in englischer Sprache statt, eine Übersetzung wird angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos.