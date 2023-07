Netzwelt: 1er-Abi auf Facebook – zwischen Loben und Toben

Und was hält die Community der WAZ von der 28-jährigen Bochumerin, die ihr Abi trotz Job und Kind ebenfalls mit der Note 1,0 bestanden hat? Die Reaktionen sind immerhin ausschließlich positiv – über 600 nach oben gereckte Däumchen sieht man nicht alle Tage. Doch in der Kommentarspalte hat Nancy K. die Bochumerin „durchschaut“: „Wieso Respekt“, fragt sie. „100% der Mütter die Arbeiten stecken ihr Kind doch eh in Betreuung und lassen dann von anderen Menschen Ohr Kind erziehen, also warum Respekt, sie macht es doch nicht selbst, sie gibt es ab.“ Und nachdem Nancy K. offenbar mitbekommen hat, dass diese „Rabenmutter“ auch noch studieren will, bekommt sie sich gar nicht mehr ein: „mit 28jahren ist auch kein Respekt mehr drin muss ich sagen, wieviele Jahre will sie studieren und mit 38jahren fertig mit dem Studium und geht dann wohl möglich mit 50jahren in Rente, was ist auch unserer Gesellschaft geworden, nichts mehr tun wollen..“