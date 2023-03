Netzwelt: Der Aufstieg der Deinfluencer

Martin Faltl, der an der Universität St. Gallen zu zwischenmenschlichen Beziehungen in sozialen Medien und deren Auswirkung auf Konsumverhalten forscht, definiert das Wort so: „Influencer sind kreative Individuen, die (1) regelmäßig öffentlich zugängliche Inhalte produzieren, die (2) bereit sind, dabei mit Marken zusammenzuarbeiten und (3) deren Inhalten Einfluss auf das Verhalten von Followern haben.“