Netzwelt: Einfach mal Social Media fasten

Ich bin mir selbst sehr gut darüber im Klaren, dass ich total abhängig von meinem Smartphone bin. Vermutlich liegt das an der ständigen Aktualität. Wenn ich ein Buch liegen lasse, dann ist der Inhalt morgen noch genau der gleiche. Wenn ich aber mein Smartphone nur 15 Minuten aus der Hand lege, dann verpasse ich massenweise Inhalte in der Zeit. Und genau so sorgt dieses kleine Gerät dafür, dass ich absolut süchtig danach bin. Ich möchte pausenlos checken, was es gerade Neues gibt - insbesondere in der Welt der sozialen Medien. Schließlich möchte ich nichts verpassen.