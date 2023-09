Netzwelt: Es gibt nur ein’ Rudi Völler

Der gebürtige Hesse (1969 in Hanau) spielte einst selbst in der Nationalmannschaft der Bundesrepublik. In 90 Partien stand er seit 1982 zwölf Jahre lang für die deutsche Nationalelf auf dem Spielfeld. Während seiner Zeit beim SV Werder Bremen stellte Völler mit 73 Treffern in den ersten 100 Spielen einen Rekord auf, der sich über 32 Jahre hielt. 2004 wurde Völler als Teamchef mit der Nationalmannschaft Vize-Weltmeister. Im Dezember 2022 wurde er Mitglied einer sogenannten „Task Force“. Diese soll dem Fußballverband bis zur Europameisterschaft 2024 beratend zur Seite stehen. Zuletzt wurde Völler Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft.