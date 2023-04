Netzwelt: Fitness per App - bringt das was?

Meine beiden festen Trainingstage kann ich durch den Wechsel zum Schichtdienst nicht mehr so regelmäßig wahrnehmen, wie noch in meinem vorherigen Job. Denn es ist einfach nicht möglich, immer um 19 Uhr pünktlich im Training zu sein. Auch laufen gehen war mir als Frau, alleine, zu gewissen Tageszeiten in der dunklen Jahreszeit nicht ganz so geheuer. Und morgens vor dem Spätdienst noch schnell ins Fitnessstudio eilen, war einfach nicht mein Lifestyle. Also musste eine Lösung her, um mein Training flexibler zu gestalten. Eine Zeit lang habe ich dann erstmal nur hin und wieder eine Yogaeinheit zu Hause eingelegt. Aber ich bin ehrlich, nur das alleine hat mir nicht dabei geholfen, die Hummeln im Hintern zur Ruhe zu bringen.