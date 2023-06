Netzwelt: Gaffern drohen harte Konsequenzen

Wetzlar. Dr. Andreas Schwarze, Notarzt im Lahn-Dill-Kreis, hat nach dem Flugzeugabsturz in Wetzlar am Pfingstmontag deutliche Worte gefunden. Er bezeichnete die Gaffer, die um die Unfallstelle standen und filmten als „unmoralisch und zutiefst unethisch.“ Mit solchen Erfahrungen sehen sich Rettungs- und Ordnungskräfte regelmäßig konfrontiert. Doch was ist ein Gaffer überhaupt?