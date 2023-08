Netzwelt: Gute Reise, Jürgen Kluckert

Wussten Sie zum Beispiel, dass „Benjamin Blümchen“ auch „Earl Sinclair“ spricht, den Papa aus der Serie „Die Dinos“? Oder Morgen Freeman seine Stimme lieh? Oder der Möwe Scuttle in „Arielle, die Meerjungfrau“? Er spricht auch „Capt. Thaddeus Harris“ in fünf der „Police Academy“-Filmen. Als Chuck Norris ist er auch zu hören, unter anderem in „Delta Force“. In „The Mandalorian“ sprach er Greef Karga.Selbst in manchen Computerspielen erklingt seine Stimme. Kluckerts letzter Auftritt auf der Synchronsprecher-Bühne war dieses Jahr. Er sprach „Morgan Jones“ in „Fear the walking dead“.