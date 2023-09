Netzwelt: Harapat und „Die Partei“ kapern ZDF-Fernsehgarten

Wetzlar/Mainz. Wer Hessischer Ministerpräsident werden will, muss sich auch wie ein Spitzenpolitiker verhalten. Das dachte sich wohl auch Dominic Harapat, der mit seinen Parteifreunden von „Die Partei“ am vergangenen Wochenende die Sendung ZDF-Fernsehgarten gekapert hat. Wer als Politiker in Erinnerung bleiben will, sollte schließlich auch durch Partys und Skandale auffallen. In den sozialen Medien wird der Wetzlarer Stadtverordnete sowie „Die Partei“-Spitzenkandidat für die Hessische Landtagswahl und seine „Spaßpartei“ für den Auftritt im ZDF jedenfalls gefeiert.