Netzwelt: Hinterngedanken, Google und ich

Das Ergebnis, das mir Google präsentiert, ist ein Volltreffer. Was ich da zwischen Beinpresse und Hantelbank vor mir sehe, nennt sich offenbar "Contour Leggings" und bietet laut Werbung "all den Tragekomfort, den du für ein perfektes Workout brauchst." Glaube ich sofort. Erstaunlich hoch finde ich den Preis, den die meisten Anbieter für so wenig Stoff verlangen. SHEIN ist wie immer am günstigsten. Seit ich vor ein paar Jahren – damals noch völlig ahnungslos ob der Produktionsbedingungen – einmal und nie wieder beim Fast-Fashion-Giganten bestellt habe, weiß ich auch, wieso. Könnte unangenehm werden, wenn sich die Leggings auf dem Beinbeuger plötzlich in ihre wenigen Bestandteile auflöst. Hier sollte man besser nicht sparen.