Netzwelt: Holladihiti! Otto ist zurück!

Gerade lese ich die Autobiographie von Otto. Die habe ich vor ein paar Monaten in einem Bücherschrank entdeckt und mir gedacht, „Ach komm, schaust du mal rein.“ Und da sie sich gut lesen lässt, habe ich alles über sein Leben und Wirken aus seiner Sicht erfahren. Zum Beispiel, dass er am Anfang mit Beatles-Covern auf der Bühne stand und ein Studium der Kunstpädagogik abgeschlossen hat. Und mit diesem Hintergrund habe ich mich nochmal mehr gefreut, dass Otto wieder in aller Munde ist - auch wenn ich die Original-Version des Künstlers bevorzuge. Ich bin gespannt, womit er uns als Nächstes überraschen wird.