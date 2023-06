Netzwelt: Ich bin so wild nach meinem Erdbeermund

Und jedes Jahr im Juni, wenn wieder groß aufgestellte Schilder mit der Aufschrift „Erdbeeren zum Selberpflücken“ staubige Straßenränder zieren, beschleicht mich dieses warme Gefühl von Nähe zu meiner Großmutter. Es erinnert mich daran, dass uns nicht das Mehr glücklich macht– mehr Status, mehr Anerkennung, mehr Likes -, sondern dass wir für unser Glück vor allem eins brauchen: die Verbundenheit mit geliebten Menschen. Sie vermag eine Form von Stabilität zu schenken, die wir alle in einer Welt, die immer komplexer und krisenreicher wird, die sich unaufhaltsam in rasantem Tempo in der Spirale von Veränderung und Entwicklung weiter emporschraubt, gut gebrauchen können. Die Zeit, in der die Zukunft wie selbstverständlich eine Verlängerung der Gegenwart war, ist vorbei.