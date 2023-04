Netzwelt: Kampf um die Vorherrschaft beim Streaming-Account

Um mitzubekommen, was sich die beiden dort so reinziehen, klicke ich immer mal wieder in Videos und bleibe so durch BastiGHG über Minecraft auf dem Laufenden oder quäle mich immerhin 30 Sekunden lang durch die „Ferien-Routine” einer jugendlichen Influencerin. Welches Futter sollten Katzenjunge bekommen und was zeichnet einen guten Kratzbaum aus? Das weiß Catfluencerin Amely Rose. An die hat offenbar jemand ein Abo vergeben, weil bei uns daheim seit Neuestem eine Katze umherflitzt.