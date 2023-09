Netzwelt: Memes zum neuen Piraten-Look vom Bundeskanzler

Wetzlar/Biedenkopf. So ziemlich jeder von uns, der die sozialen Medien nutzt, hat es bereits mitbekommen: Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach einem Sturz beim Joggen in einem neuen Look präsentiert. Weil er sich bei dem Unfall am Auge verletzt hat, wird er in nächster Zeit erstmal nur noch mit Augenklappe zu sehen sein.