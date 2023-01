Netzwelt: Pssst! Ruft da vielleicht ein Keks?

Und auch wenn Ihnen und mir jetzt vielleicht ein kleiner Fuchs einfällt, der in seiner Begegnung mit dem ebenso kleinen Prinzen von Saint-Exupéry die großartige Wahrheit lehrt, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist und man nur mit dem Herzen…Sie wissen schon. Allein die Vorstellung, all die Farben und Erscheinungsformen, all die Schönheit dieser Welt und all die Menschen, die ich liebe, nicht mehr sehen zu können – sie macht mich in gleicher Sekunde demütig.