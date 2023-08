Netzwelt: Spanischer Kuss-Eklat polarisiert

Und wie bewertet „das Netz“ den Vorfall? Die Meinungen spalten sich in die Lager „Geht gar nicht“ und „Ist doch nichts dabei“. Zwischentöne gibt es wenige, die Wortwahl in der Breite ist rau. Auch am Dienstag ist der Begriff „Kuss“ in den deutschen X (vormals Twitter)-Trends noch immer auf Platz eins. Beim Tweet des ZDF zum Thema schreibt Nutzerin Andrée Darphin: „Ein gefundenes Fressen für alle heuchlerischen Moralisten, die sich nun Ihrer Empörung voll hingeben können.“ Nutzerin Lara twittert dagegen: „Ein Kuss auf den Mund, ungefragt, ungewollt, von einem Mann in Machtposition, das ist ein sexueller Übergriff vor laufender Kamera“.