Netzwelt: Till Lindemann ist trotz allem kein Unschuldlamm

Man solle Kunst und Künstler voneinander trennen, heißt es. Aber kann man das wirklich? In „Ich tu dir weh“ singt Lindemann „Du bist mir ganz und gar ergeben / Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht“ und in „Liebe ist für alle da“ „Ich mach die Augen zu, wir sind allein / Ich halt sie fest und keiner sieht sie weinen“. Vielleicht ist an den Zeilen doch mehr dran, als der ein oder andere gerne wahrhaben möchte. Vielleicht sagen die betroffenen Frauen auch deshalb nichts öffentlich, weil sie den Prozess und den Öffentlichkeitstrubel fürchten und es am Ende dann „doch nicht so schlimm“ war?